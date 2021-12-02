В Башкирии в первые дни зимы ожидается потепление до +5 градусов

В субботу, 4 декабря, ожидается снег, переходящий в дождь, а на дорогах будет гололедица. Ветер умеренный, однако местами будут порывы до сильного. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов, а в отдельных района до -10, однако днем ожидается потепление до +5 градусов.