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В Башкирии в первые дни зимы ожидается потепление до +5 градусов

2 декабря 2021, 02:30
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 2 декабря, в Башкирии температура воздуха днем составит -2…-3 градуса. Также ветер будет юго-западный умеренный, однако местами порывы будут до сильного.

Завтра, 3 декабря, ночью в регионе пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется снежный накат и гололедица. Между тем, столбик термометра покажет 0…-5 градусов, при прояснении температура может упасть и до -10 градусов. Днем ожидается -2…+3 градуса.

В субботу, 4 декабря, ожидается снег, переходящий в дождь, а на дорогах будет гололедица. Ветер умеренный, однако местами будут порывы до сильного. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов, а в отдельных района до -10, однако днем ожидается потепление до +5 градусов.

Напомним, что МЧС Башкирии выпустили предупреждение на 2 декабря о сильном ветре, гололеде и ухудшении видимости на дорогах до 500 метров.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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