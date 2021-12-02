В Башкирии в первые дни зимы ожидается потепление до +5 градусов

Завтра, 3 декабря, ночью в регионе пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется снежный накат и гололедица. Между тем, столбик термометра покажет 0…-5 градусов, при прояснении температура может упасть и до -10 градусов. Днем ожидается -2…+3 градуса.
В субботу, 4 декабря, ожидается снег, переходящий в дождь, а на дорогах будет гололедица. Ветер умеренный, однако местами будут порывы до сильного. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов, а в отдельных района до -10, однако днем ожидается потепление до +5 градусов.
Напомним, что МЧС Башкирии выпустили предупреждение на 2 декабря о сильном ветре, гололеде и ухудшении видимости на дорогах до 500 метров.