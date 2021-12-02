В Башкирии установили первый в России бюст Даяну Мурзину

Даян Мурзин родился в 1921 году в Бакалинском районе и окончил Кушнаренковское педагогическое училище. В послевоенные годы он работал в органах внутренних дел и был заместителем министра по кадрам МВД Башкирии. Мурзин умер 10 февраля 2012 года в возрасте 92 лет. Его признали героем Словакии и Чехии. Сейчас общественники настаивают на том, чтобы ему посмертно присвоили звание Героя России.