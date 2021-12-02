mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии установили первый в России бюст Даяну Мурзину

2 декабря 2021, 09:09
Фото: epp.genproc.gov.ru
Бюст участника Отечественной Войны установили в селе Кушнаренково за счет собранных средств.

В Башкирии в селе Кушнаренково на территории местного колледжа открыли первый в России памятник Даяну Мурзину. Бюст участника Великой Отечественной Войны создавался за счет собранных средств.

Даян Мурзин родился в 1921 году в Бакалинском районе и окончил Кушнаренковское педагогическое училище. В послевоенные годы он работал в органах внутренних дел и был заместителем министра по кадрам МВД Башкирии. Мурзин умер 10 февраля 2012 года в возрасте 92 лет. Его признали героем Словакии и Чехии. Сейчас общественники настаивают на том, чтобы ему посмертно присвоили звание Героя России.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48