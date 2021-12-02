Фельдшеру в Башкирии со стажем 11 лет отказали в выплате досрочной пенсии

В Башкирии Пенсионный фонд отказал во включении в спецстаж 11 лет трудовой деятельности медицинского работника. Об этом сообщили в профсоюзе сотрудников здравоохранения региона сегодня, 2 декабря.
Ирина Микрюкова работает старшем фельдшером скорой помощи в Бирской центральной больнице. По информации профсоюза, пенсионный фонд не засчитал в ее стаж 10 лет работы медсестрой, курсы повышения квалификации и период работы старшим фельдшером.
По словам женщины, курсы повышения квалификации она проходила по направлению той больницы, где работала.
Профсоюз подготовил исковое заявление, после чего прошло три заседания в суде. По итогам заседания, требования удовлетворили в полном объеме, в спецстаж включили 11,5 лет работы. Это стало основанием для назначения досрочной пенсии.