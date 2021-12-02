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Фельдшеру в Башкирии со стажем 11 лет отказали в выплате досрочной пенсии

2 декабря 2021, 06:34
Фото: 1mediainvest.ru
В Бирске фельдшеру отказали выплатить досрочную пенсию, после чего она обратилась в суд и ее требования удовлетворили.

В Башкирии Пенсионный фонд отказал во включении в спецстаж 11 лет трудовой деятельности медицинского работника. Об этом сообщили в профсоюзе сотрудников здравоохранения региона сегодня, 2 декабря.

Ирина Микрюкова работает старшем фельдшером скорой помощи в Бирской центральной больнице. По информации профсоюза, пенсионный фонд не засчитал в ее стаж 10 лет работы медсестрой, курсы повышения квалификации и период работы старшим фельдшером.

По словам женщины, курсы повышения квалификации она проходила по направлению той больницы, где работала.

Профсоюз подготовил исковое заявление, после чего прошло три заседания в суде. По итогам заседания, требования удовлетворили в полном объеме, в спецстаж включили 11,5 лет работы. Это стало основанием для назначения досрочной пенсии.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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