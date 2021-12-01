Норникель примет участие в спасении судов

«Осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, „Норникель“ решил предоставить единственный привлеченный компанией атомный ледокол для помощи в проведении спасательной операции, — рассказал Вячеслав Рукша. — Мы всегда ценили и будем ценить отношения с нашим партнером и выражаем признательность менеджменту „Норникеля“ за ответственный подход к вопросу и выделение атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у предприятия. Взаимопомощь и выручка в море — высший приоритет, и это говорит о „Норникеле“ как о надежном партнере, на которого всегда можно положиться».