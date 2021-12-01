Норникель примет участие в спасении судов

Вследствие сложной ледовой обстановки ряд судов еще в начале ноября застрял во льдах на востоке Северного морского пути. «Таймыр» занимается проводкой флота с грузами «Норникеля». В настоящее время ледокол привлечен к решению задач по транспортировке грузов в районе Дудинки, но по просьбе заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом» Вячеслава Рукши внесет корректировки в свой график и станет участником спасательной операции, пишет Kp.ru.
«Осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, „Норникель“ решил предоставить единственный привлеченный компанией атомный ледокол для помощи в проведении спасательной операции, — рассказал Вячеслав Рукша. — Мы всегда ценили и будем ценить отношения с нашим партнером и выражаем признательность менеджменту „Норникеля“ за ответственный подход к вопросу и выделение атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у предприятия. Взаимопомощь и выручка в море — высший приоритет, и это говорит о „Норникеле“ как о надежном партнере, на которого всегда можно положиться».
Как считает старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий, партнерство крупнейших российских компаний в трудных условиях Российской Арктики помогает сделать более безопасным мореплавание по Северному морскому пути.
«Росатом» — стратегический партнер «Норникеля». Благодаря этому сотрудничеству решается одновременно ряд задач государственной важности — реализация проектов на территории Арктики, развитие инфраструктуры Северного морского пути, импортозамещение», — отметил Сергей Дубовицкий.
Напомним: «Норникель» — один из самых крупных грузоперевозчиков по Северному морскому пути. В 2020 году предприятием было перевезено примерно 1,63 миллиона тонн грузов. Флотилия «Норникеля» включает шесть судов усиленного ледового класса Arc7. Основным ледоколом для проводки судов выступает атомный ледокол «Таймыр».
Ранее между «Норникелем» и ГК «Росатом» было подписано соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества, связанного с плановым увеличением грузопотока компании. Помимо этого, в рамках своих инвестиционных и экологических проектов «Норникель» вместе с «Росатомом» и Дальневосточным центром судостроения и судоремонта планирует разработать проект и построить дизель-электрический ледокол. Судно будет функционировать на двух видах топлива — сжиженном природном газе и дизельном топливе.