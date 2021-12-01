Из-за коммунальной аварии в Башкирии без отопления остались 2 тысячи человек

В селе Аскарово Абзелиловского района четверть населения осталась без отопления. Причиной стала коммунальная авария, из-за которой приостановилась подача тепла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России сегодня, 1 декабря.
В ведомстве уточнили, что в 33 многоквартирных домах, в двух детских садах и одной школе в связи с утечкой теплоносителя произошло отключение отопления.
На данный момент коммунальные службы ищут место утечки, ситуация находится на контроле у ГУ МЧС по Башкирии.
Всего в селе проживает около 7,6 тысяч человек.