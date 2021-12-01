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Из-за коммунальной аварии в Башкирии без отопления остались 2 тысячи человек

1 декабря 2021, 09:10
Фото: 1mediainvest.ru
В селе Аскарово произошла коммунальная авария, из-за которой без отопления осталась четверть населения. На данный момент коммунальщики ищут место утечки тепла.

В селе Аскарово Абзелиловского района четверть населения осталась без отопления. Причиной стала коммунальная авария, из-за которой приостановилась подача тепла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России сегодня, 1 декабря.

В ведомстве уточнили, что в 33 многоквартирных домах, в двух детских садах и одной школе в связи с утечкой теплоносителя произошло отключение отопления.

На данный момент коммунальные службы ищут место утечки, ситуация находится на контроле у ГУ МЧС по Башкирии.

Всего в селе проживает около 7,6 тысяч человек.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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