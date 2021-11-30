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Житель Башкирии совершил суицид между могилами дочери и жены

30 ноября 2021, 10:46
Фото: zianzori.ru
По словам местных жителей, число суицидов в их районе заметно увеличилось.

Житель села Арсеново Зианчуринского района Башкирии наложил на себя руки между могилами своей супруги и дочери. По данным издания «Зианчуринские зори», его тело было обнаружено на местном кладбище. Случай произошел в сентября, а известно о нем стало известно лишь сейчас.

Как сообщает издание, причиной случившегося могла послужить ссора между погибшим и его сожительницей. Свидетелями семейной драмы стали соседи и глава поселения. Погибший начал угрожать своей сожительнице, что покончит с собой, если она не прекратит его ревновать. Глава сельсовета пытался успокоить мужчину, но это не помогло.

Через какое-то время житель села отправился на кладбище, где похоронены его дочь и бывшая жена, и покончил с собой между могилами двух близких людей. Со слов сельчан, дочь погибшего умерла в детстве, а жена скончалась из-за болезни.

В издании отмечают, что в Зианчуринском районе в последнее время известно еще как минимум о двух попытках суицида местных жителей.

К слову, Зианчуриский район часто попадает в сводки как район с наибольшим количеством самоубийц в Башкирии. В 2019 году Минздрав Башкирии привел более конкретные названия районов, где зафиксировано наибольшее количество суицидов за последние несколько лет: Абзелиловский, Зианчуринский, Зилаирский, Калтасинский, Караидельский, Мишкинский, Миякинский и Хайбуллинский.

#Новости#Валерия Панаева#Происшествия
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