Житель Башкирии совершил суицид между могилами дочери и жены

Как сообщает издание, причиной случившегося могла послужить ссора между погибшим и его сожительницей. Свидетелями семейной драмы стали соседи и глава поселения. Погибший начал угрожать своей сожительнице, что покончит с собой, если она не прекратит его ревновать. Глава сельсовета пытался успокоить мужчину, но это не помогло.