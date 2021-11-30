mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии оказались в числе худших по работе с населением в интернете

30 ноября 2021, 12:25
Фото: 1mediainvest.ru
АНО «Диалог» провело исследование и выяснило, что Башкирские чиновники плохо справляются с обращениями жителей в интернете. Эксперты назвали их работу неудовлетворительной.

АНО «Диалог» составил рейтинг регионов России по работе с населением в интернете. Итоги были подведены за третий квартал 2021 года.

Эксперты оценивали несколько показателей работы властей с населением через социальные сети и иные интернет-ресурсы. В частности, они оценивали качество обратной связи и обработку информационных угроз. Рейтинг состоял из нескольких показателей - работа в системе «Инцидент-менеджмент», качество и скорость обратной связи, работа с аккаунтами властей в соцсетях и деятельность Центра управления регионом. За каждый отдельный параметр эксперты начисляли балллы в разном количестве.

Всего регионы поделились на три зоны: зеленая - хороший показатель, желтая - средний результат и красная - совсем низкий уровень. Башкирию эксперты посчитали «красной» зоной, что означает, что работа властей с населением в интернете была неудовлетворительной.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48