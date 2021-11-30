Власти Башкирии оказались в числе худших по работе с населением в интернете

АНО «Диалог» составил рейтинг регионов России по работе с населением в интернете. Итоги были подведены за третий квартал 2021 года.
Эксперты оценивали несколько показателей работы властей с населением через социальные сети и иные интернет-ресурсы. В частности, они оценивали качество обратной связи и обработку информационных угроз. Рейтинг состоял из нескольких показателей - работа в системе «Инцидент-менеджмент», качество и скорость обратной связи, работа с аккаунтами властей в соцсетях и деятельность Центра управления регионом. За каждый отдельный параметр эксперты начисляли балллы в разном количестве.
Всего регионы поделились на три зоны: зеленая - хороший показатель, желтая - средний результат и красная - совсем низкий уровень. Башкирию эксперты посчитали «красной» зоной, что означает, что работа властей с населением в интернете была неудовлетворительной.