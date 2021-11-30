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В следующем 2022 году в Уфе планируется провести Чемпионат мира по волейболу

30 ноября 2021, 05:20
Фото: 1mediainvest.ru
В период пандемии власти намерены провести очередное масштабное событие в столице Башкирии. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщил Артур Гафуров.

На оперативном совещании в мэрии Уфы власти заявили о проведении в 2022 году очередного масштабного мероприятия — Чемпионата мира по волейболу. В частности, начальник управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы Артур Гафуров отметил, что Минспорта России Олег Матыцин в ходе своего визита в столицу Башкирии отметил важную роль города в «проведения крупных спортивных событий».

— Отдельно Олег Матыцын отметил важную роль Уфы, как центр проведения крупных спортивных событий. В 22 году столица республики готовится принять Чемпионат мира по волейболу, - заявил Артур Гафуров.

Напомним, что летом текущего года было проведено множество масштабных мероприятий, на которые съезжались жители практически со всех уголков России.

#Новости#Элина Сайфранова#Спорт
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