В Башкирии фирма хотела продать более тонны просроченной говядины

Стало известно, что 9 ноября этого года в Башкирии фирма оформила шесть электронных ветеринарных сопроводительных документов на замороженные полуфабрикаты из говядины весом более 1000 килограмм. Далее полуфабрикаты были отправлены в продажу, однако Россельхознадзор выяснил, что срок годности говядины вышел еще в октябре.