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Семин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира

30 ноября 2021, 14:45
Фото: pxhere.com
Противником сборной России по стыковым матчам будет Польша, а также победитель матча Швеция - Чехия.

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что сборная России имеет хорошие шансы выйти на чемпионат мира в Катаре.

"Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах. Все будет зависеть от того, как команда подойдет к матчу, четыре месяца - довольно большой срок, как мы их проведем, от этого будет зависеть результат", - цитирует Семина "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС.

Первый стыковой матч сборной России пройдет 24 марта, место проведения будет определено позднее, а противником команды, которой продолжит руководить Валерий Карпин, будет сборная Польши.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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