Семин оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира

"Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах. Все будет зависеть от того, как команда подойдет к матчу, четыре месяца - довольно большой срок, как мы их проведем, от этого будет зависеть результат", - цитирует Семина "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС.