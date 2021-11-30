Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе

Так, перед приземлением на запасной аэродром самолет сделал несколько кругов в воздухе. Как сообщает «КП-Уфа», пассажиров еще некоторое время не выпускали из судна, а после людям пришлось добираться до конечного пункта назначения уже через железнодорожный вокзал.