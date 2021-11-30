Хабирова выдвинули на пост председателя директоров БСК

Кандидатуру главы республики Радия Хабирова будут выдвигать на должность председателя совета диреторов БСК. Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на свой осведомленный источник.
Вопрос об избрании главы будет обсуждаться на заседании совета 2 декабря.
Известно, что Григорий Рапота, ранее возглавлявший совет директоров, покинул свой пост еще в апреле текущего года. После того, как в ноябре у компании сменились собственники, акционеры утвердили новый состав, 2 декабря будет первое заседание.
В совет директоров вошли Радий Хабиров, Андрей Назаров, Рустам Муратов, Александр Шельдяев и Наталья Полянская. Помимо всех перечисленных, в состав совета включили главу Регионального фонда Ильдара Магданова, замминистра промышленности РФ Михаила Иванова, заместителя руководителя Росимущества Алексея Павлова и заместителя начальника Департамента по недропользованию по ПФО Рената Мухаметшина.