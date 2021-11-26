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В Башкирии молочный комбинат изготавливал продукцию из просроченного сырья

26 ноября 2021, 09:25
Фото: 1mediainvest.ru
Речь идет о Бирском комбинате молочных продуктов, который в сентябре использовал просроченное сырое коровье молоко для изготовления ультрапастеризованного молока, сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Стало известно, что Бирский комбинат молочных продуктов для изготовления ультрапастеризованного молока 10 сентября использовал просроченное сырое коровье молоко. Так, срок годности сырого молока истек 9 сентября, однако согласно данным производственного сертификата, ультрапастеризованное молоко было произведено 31 августа.

Отмечается, что просрочка была обнаружена Россельхознадзором во время мониторинга системы «Меркурий».

В отношении предприятия был составлен протокол об административных правонарушениях и виновному будет грозит штраф.

Ранее мы сообщали о найденных экспертами антибиотиках в вареной колбасе от известного производителя. Тогда заведующего производственной лабораторией за административное правонарушение оштрафовали на 21 тысячу рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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