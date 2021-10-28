В Башкирии производителя оштрафовали на 21 тысячу рублей за антибиотики в колбасе

28 октября стало известно о найденных экспертами антибиотиках в вареной колбасе от известного производителя, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Башкирии.

Сегодня, 28 октября пресс-служба Россельхознадзора Башкирии сообщила, о том, что эксперты ведомства в рамках выполняемого госзадания отобрали пробы вареной колбасы и направили их в испытательную лабораторию. Результаты исследования относительно широко известного производителя колбасы оказались весьма обескураживающими – там обнаружили антибиотик левомицетин, что недопустимо для пищевой продукции. Сообщается и о штрафной санкции наложенной на заведующего производственной лабораторией, за административное правонарушение его оштрафовали на 21 тысячу рублей. 11 августа 2021 года появилось сообщение о антибиотиках, обнаруженных ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» в двух партиях кумысного напитка, которые поступили в учреждение для экспертизы. На следующий день, 12 августа, учреждение разместило информацию о том, что за 7 месяцев 2021 года в 9 партиях мясной продукции эксперты выявили присутствие антибиотиков.

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