ОК запустили сервис «Воспоминания» и персональные ролики ко Дню матери

В ближайшее время сервис «Воспоминания» станет доступен всем пользователям на витрине мини-приложений в ОК. С его помощью пользователи смогут создавать и редактировать слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий в своих личных профилях и выбирать для них фоновую музыку из каталога приложения. Сервис будет работать на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.