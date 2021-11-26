Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире

А 28 ноября в 21:55 по московскому времени состоится прямой эфир, где лидер чемпионата «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе». До завершения первенства один из самых успешных бразильских клубов, за который играет хорошо знакомый российским болельщикам Халк, выйдет на поле в четырех играх. Судя по турнирной таблице и личному зачету, эти матчи могут стать по-настоящему триумфальными: чемпион России 2015 года, бывший нападающий «Зенита» уверенно ведет «Атлетико» к победе и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.