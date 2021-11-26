Амурский ФСС заплатил пособий по материнству и детству на 1,2 млрд рублей

Добавим, что в списке мер, которые Фонд социального страхования принимает для помощи семьям в Амурской области, присутствует единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по беременности и родам. К примеру, с начала 2021 года региональное отделение фонда выдало около 7 000 пособий. В число получателей средств вошли амурчанки и представительницы прочих субъектов Российской Федерации, чьи работодатели зарегистрированы в Приамурье.