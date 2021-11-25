В Уфе сотрудник полиции пытался покончить с собой

По неофициальным данным, в 2019 году на Башкирию приходилось 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции. Одним из последних известных СМИ случаев произошел в августе 2020 года, когда тело покончившего с собой 22-летнего сержанта полиции было обнаружено в Стерлитамаке.