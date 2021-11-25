В Уфе сотрудник полиции пытался покончить с собой

Сотрудник отдела получил травмы при попытке суицида, сообщил источник портала UFA1.RU. В МВД Башкирии информацию о попытке суицида не подтвердили, сейчас проводится проверка.
По данным издания, ЧП произошло в отделе МВД № 11. В результате при попытке наложить на себя руки полицейский получил травмы.
— МВД по Республике Башкортостан проводится служебная проверка по факту получения телесных повреждений сотрудником одного из отделов полиции Уфы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщает Ufa1.ru со ссылкой на ведомство.
По неофициальным данным, в 2019 году на Башкирию приходилось 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции. Одним из последних известных СМИ случаев произошел в августе 2020 года, когда тело покончившего с собой 22-летнего сержанта полиции было обнаружено в Стерлитамаке.