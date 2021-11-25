В Курултае Башкирии только один депутат не прошел вакцинацию от COVID-19

— Есть только один депутат, который, к сожалению, упорно не желает прививаться несмотря на отсутвие противопоказаний. Фамилию называть не буду, скажу лишь, что он представляет фракцию КПРФ. Будем надеется, что наш коллега вспомнит успехи и советского здравоохранения в сфере вакцинации и примет единственно верное отношение. Я бы попросил фракцию рассмотреть этот вопрос и все-таки убедить его, — заявил Константин Толкачев.