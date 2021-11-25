В Курултае Башкирии только один депутат не прошел вакцинацию от COVID-19

На 38-м заседании Курултая Башкирии спикер парламента Константин Толкачев озвучил количество привитых депутатов. Так, 88% от общего количества депутатов — привито. В частности, вакцинацию прошли 97 человек, 8 — переболели коронавирусной инфекцией менее 6 месяцев назад, 4 имеют противопоказания.
— Я хочу вас поблагодарить за ваше адекватное личное, ответственное отношение к вакцинации и надлежащий пример для всех граждан. На данный момент из 110 депутатов Госсобрания вакцинировано 97 человек — это более 88%. Среди оставшихся депутатов 8 переболели менее 6 месяцев назад, еще у 4 имеются противопоказания. Все обосновано и вопросов здесь никаких нет,сообщил Константин Толкачев.
Между тем, по словам спикера парламента, один депутат, имя которого не озвучивалось, вакцинироваться от COVID-19 отказывается. Известно, что депутат представляет КПРФ.
— Есть только один депутат, который, к сожалению, упорно не желает прививаться несмотря на отсутвие противопоказаний. Фамилию называть не буду, скажу лишь, что он представляет фракцию КПРФ. Будем надеется, что наш коллега вспомнит успехи и советского здравоохранения в сфере вакцинации и примет единственно верное отношение. Я бы попросил фракцию рассмотреть этот вопрос и все-таки убедить его, — заявил Константин Толкачев.
Ранее мы писали, что Рустам Хафизов делал депутатский запрос в суд из-за антиковидных мер, но в рассмотрении вопроса ему отказали. Как сообщал в социальных сетях сам депутат, в уведомлении, которое пришло депутату, сказано, что до 1 января 2023 года конституционные суды регионов упраздняются. Это и есть причина отказа в иске.