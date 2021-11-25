В Башкирии в 2022 году размер прожиточного минимума увеличат до 12 тысяч рублей

Ранее мы сообщали, что к 2024 году власти Башкирии заявили о росте среднемесячной зарплаты в Башкирии. В частности, в 2024 году средняя зарплата в регионе будет на уровне 43,4 тысячи рублей, в 2023 году вырастет до 46,3 рублей, а 2024 году составит 50,4 тысячи рублей.