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В Башкирии в 2022 году размер прожиточного минимума увеличат до 12 тысяч рублей

25 ноября 2021, 07:25
Фото: 1mediainvest.ru
Величина прожиточного минимума будет увеличена после рекомендации Владимиру Путина. Изменения вступят в силу уже с 1 января 2022 года, сообщается в документе Минтруда Башкирии.

Стало известно, что в Башкирии с 1 января 2022 года размер прожиточного минимума будет увеличен. Так, на душу населения он составит 11 009 рублей, что на 612 рублей больше запланированной ранее суммы.

Далее, вместо прежних 9 845 рублей уровень прожиточного минимума для пенсионеров увеличат до 10 431 рубля, а для детей — 10 679 рублей. Отметим, что почти на 700 рублей вырастет прожиточный минимум для трудоспособного населения и составит 12 000 рублей.

В проекте постановления отмечается, что прожиточный минимум увеличивается из-за рекомендаций президента России, согласно которым прожиточный минимум в том виде, в котором он есть сейчас, уступает уровню инфляции.

Ранее мы сообщали, что к 2024 году власти Башкирии заявили о росте среднемесячной зарплаты в Башкирии. В частности, в 2024 году средняя зарплата в регионе будет на уровне 43,4 тысячи рублей, в 2023 году вырастет до 46,3 рублей, а 2024 году составит 50,4 тысячи рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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