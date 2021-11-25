В Башкирии в 2022 году размер прожиточного минимума увеличат до 12 тысяч рублей

Стало известно, что в Башкирии с 1 января 2022 года размер прожиточного минимума будет увеличен. Так, на душу населения он составит 11 009 рублей, что на 612 рублей больше запланированной ранее суммы.
Далее, вместо прежних 9 845 рублей уровень прожиточного минимума для пенсионеров увеличат до 10 431 рубля, а для детей — 10 679 рублей. Отметим, что почти на 700 рублей вырастет прожиточный минимум для трудоспособного населения и составит 12 000 рублей.
В проекте постановления отмечается, что прожиточный минимум увеличивается из-за рекомендаций президента России, согласно которым прожиточный минимум в том виде, в котором он есть сейчас, уступает уровню инфляции.
Ранее мы сообщали, что к 2024 году власти Башкирии заявили о росте среднемесячной зарплаты в Башкирии. В частности, в 2024 году средняя зарплата в регионе будет на уровне 43,4 тысячи рублей, в 2023 году вырастет до 46,3 рублей, а 2024 году составит 50,4 тысячи рублей.