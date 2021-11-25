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Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания четырем жителям Башкирии

25 ноября 2021, 16:17
Фото: 1mediainvest
24 ноября Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.

Высоких наград удостоились четыре деятеля из Башкирии.

Ришату Шарафутдинову, директору детско-юношеской спортивной школы в Сибае присвоено звание “Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации”.

Вячеслав Шамаев, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре Спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва был удостоен звания “Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации”

Доцент кафедры ишимбайского филиала УГАТУ Риф Султанов получил звание Заслуженного изобретателя Российской Федерации:

Генеральный директор «Куюгазинского завода нефтепромыслового оборудования» Зиннур Исхаков удостоился звания “Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации”.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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