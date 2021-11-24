Моргенштерн должен выплатить компенсацию автору песни про Путина по решению суда

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил апелляционное решение Верховного суда Башкирии, который в июле этого года снизил компенсацию за нарушение авторских прав в шесть раз. Теперь артист должен выплатить автору песни "Владимир Путин - молодец" Олегу Лихачеву 300 тысяч рублей. Об этом сообщило издание "РБК-Уфа".