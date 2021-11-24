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Моргенштерн должен выплатить компенсацию автору песни про Путина по решению суда

24 ноября 2021, 18:07
Фото: соцсети
Автор иска о нарушении авторских прав Олег Лихачев запрашивал компенсацию в размере 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Суд требование удовлетворил.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил апелляционное решение Верховного суда Башкирии, который в июле этого года снизил компенсацию за нарушение авторских прав в шесть раз. Теперь артист должен выплатить автору песни "Владимир Путин - молодец" Олегу Лихачеву 300 тысяч рублей. Об этом сообщило издание "РБК-Уфа".

Сам Лихачев отметил, что решением суда доволен.

Ранее автор иска сообщил, что Моргенштерн незаконно использовал его песню "Владимир Путин - Молодец" в своих видеороликах. Также Лихачев просил суд обязать артиста извиниться перед ним публично, но судья требования не удовлетворил.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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