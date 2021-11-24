Минздрав Башкирии назвал легкие симптомы COVID-19

Минздрав Башкирии в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в республике заявил, что сегодня симптомы коронавируса похожи на грипп или ОРВИ. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.