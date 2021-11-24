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Минздрав Башкирии назвал легкие симптомы COVID-19

24 ноября 2021, 03:41
Фото: 1mediainvest.ru
По словам медиков, симптомы COVID-19 сейчас напоминают грипп или ОРВИ. При обнаружении перечисленных симптомов пациентам необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Минздрав Башкирии в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в республике заявил, что сегодня симптомы коронавируса похожи на грипп или ОРВИ. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.

Медики среди симптомов, при которых можно подозревать коронавирус, отметили высокую температуру, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, а также боли в мышцах и в груди, головную боль и слабость и возможную тошноту, рвоту и диарею.

- Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если более трех дней держится высокая температура; контактировали с заразившимся covid-19; вернулись из страны, где идет вспышка болезни; если у вас повышенная температура, кашель и одышка, - сообщили в ходе брифинга.

По данным оперштаба Башкирии на 23 ноября, в регионе зафиксировано 101 677 случай. Прирост за сутки составил 673 случая. На 23 ноября в стационарах республики лечение получали 545 человек, из них тяжелых – 77, подключенных к аппарату ИВЛ – 8. На амбулаторном лечении находились 7276 человек с легкой формой заболевания.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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