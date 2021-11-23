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В центре Уфы создадут 3700 платных парковочных мест

23 ноября 2021, 06:52
Фото: 1mediainvest.ru
По словам Сергея Грекова, новые платные парковочные места станут удобным решением для уфимцев.

В Уфе появятся 3700 платных парковочных мест, работа по их обустройству начнется в 2022 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Греков сегодня, 23 ноября на оперативном совещании.

Греков подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на «Транспортной неделе», которая проходила в Москве с 13 по 19 ноября.

«Парковочные места однозначно станут удобными как для местных жителей, так и для гостей, которые приезжают в центр Уфы. Они смогут припарковаться в удобное время в удобном месте», - отметил глава администрации.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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