В башкирском Сибае в пандемию проведут три новогодних салюта

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов в своих социальных сетях отчитался о подготовке к Новому году. Так, главная ель будет пиксельной, а елочные городки будут открыты «там же, где и в прошлом году — во всех отдалённых микрорайонах», дополнительно установить елку планируют в обновленном парке имени Мажита Гафури.