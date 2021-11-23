В башкирском Сибае в пандемию проведут три новогодних салюта

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов в своих социальных сетях отчитался о подготовке к Новому году. Так, главная ель будет пиксельной, а елочные городки будут открыты «там же, где и в прошлом году — во всех отдалённых микрорайонах», дополнительно установить елку планируют в обновленном парке имени Мажита Гафури.
Помимо этого, в качестве новогоднего оформления будут устанавливать световые арт-объекты. Как объясняет Афзалов, это связно тем, что устанавливать ледовых фигур становится проблематично из-за резких перепадов температур и частных оттепелей.
— Как результат — мало хорошего льда, и всё меньше фигур, которые можно успеть сделать из него до праздника. А те, что делают, «живут» недолго, подтаивают и ломаются, становятся небезопасными, — пишет глава администрации.
Что касается праздничного салюта на Новый год, то, по словам Рустема Афзалова, его проведут в трех точках, чтобы его увидело «как можно больше горожан».
— Это наша традиция. Он будет обязательно, проведём салют в трёх точках, чтобы его смогло увидеть как можно больше горожан, — заявляет глава администрации.
Напомним, что ранее региональный министр ЖКХ Алан Марзаев заявлял, что новогодние городки и елки в Башкирии начнут работать уже с 1 декабря. Так, запланировано оборудовать 1 160 новогодних городков, 756 ледовых катков и установить более 2,2 тысячи елей.