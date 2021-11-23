Мэр Стерлитамака пообещал помочь семье, чей дом сгорел, а отец и сын погибли

Известно, что первыми из горящего дома вышла 14-летняя девочка вместе с 12-летним братом, однако позже мальчик вернулся в дом. На крики о помощи, по информации МЧС Башкирии, пришел сосед, который в свою очередь вытащил 5-летнего ребенка из огня. К сожалению, спасателями были обнаружены тела 34-летнего отца семейства и 12-летнего ребенка.