Мэр Стерлитамака пообещал помочь семье, чей дом сгорел, а отец и сын погибли

В Стерлитамаке в ночь на 22 ноября произошел страшный пожар, в котором погибли отец и его 12-летний сын. В ту ночь доме также находились еще двое детей 14 и 5 лет. Так, мэр Стерлитамака Рустем Газизов принес соболезнования семье погибших и пообещал оказать помощь.
— Это страшная трагедия. Выражаю искренние соболезнования семье пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, — написал в своих социальных сетях Газизов.
Отметим, что после трагедии СК Башкирии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Известно, что первыми из горящего дома вышла 14-летняя девочка вместе с 12-летним братом, однако позже мальчик вернулся в дом. На крики о помощи, по информации МЧС Башкирии, пришел сосед, который в свою очередь вытащил 5-летнего ребенка из огня. К сожалению, спасателями были обнаружены тела 34-летнего отца семейства и 12-летнего ребенка.