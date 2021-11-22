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В 2023 году обманутые дольщики в Башкирии будут в прошлом

22 ноября 2021, 08:23
Фото: 1mediainvest.ru
Всего в перечне проблемных значатся 114 объектов, большая часть которых в Уфе и в Уфимском районе, сообщил замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии замминистра строительства республики Артем Ковшов заявил, что к 2023 году обманутых дольщиков регионе больше не будет.

— Мы с начала года 22 объекта исключили, часть объектов мы добавили, такие объекты как «Московский». Больше трех тысячи граждан исключены из ЕРПО, это те, которые либо получили квартиры, либо получили выплаты. К 2023 году планируем полностью исключить понятие «обманутые дольщики» из нашей работы.

Помимо этого, Артем Ковшов заявил, что некоторые объекты сдаются раньше срока, а Стройнадзор активно участвует в работе и приемке домов.

Отметим, что всего в списке проблемных объектов значатся 114 домов в 15 муниципалитетах. Так, большая часть из них в Уфе — 34 объекта и в Уфимском районе — 41 объект.

Также было сказано, что на решение проблемы обманутых дольщиков предусмотрено 8,96 миллиарда рублей, из которых 1,05 миллиарда рублей — средства из республиканского бюджета.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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