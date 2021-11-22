В 2023 году обманутые дольщики в Башкирии будут в прошлом

— Мы с начала года 22 объекта исключили, часть объектов мы добавили, такие объекты как «Московский». Больше трех тысячи граждан исключены из ЕРПО, это те, которые либо получили квартиры, либо получили выплаты. К 2023 году планируем полностью исключить понятие «обманутые дольщики» из нашей работы.