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В Уфе мужчина под действием наркотиков прыгал по балконам и убил пенсионерку

19 ноября 2021, 14:32
Фото: sledcom.ru
В апреле этого года в Уфе 46-летний местный житель под действием наркотиков и алкоголя начал прыгать по балконам, убил 71-летнюю пенсионерку и угрожал расправой 86-летнему соседу.

Как сообщает «КП — Уфа», в апреле 2021 года после употребления наркотиков и алкоголя 46-летний Ринат Мантиков начал испытывать галлюцинации. Его раздражал топот этажом выше, но вместо того, чтобы подняться по лестнице наверх, он спрыгнул со своего балкона на седьмом этаже на балкон соседей ниже. Мантиков проник в пустую квартиру и устроил там погром. После этого перепрыгнул на балкон пятого этажа соседнего дома. Там его увидела хозяйка и закричала. Неадекватный мужчина набросился на пенсионерку и убил ее, а после этого надел ее одежду и скрылся.

В тот же день мужчина также угрожал расправой 86-летнему соседу и ранил его руку ножом.

Следователи нашли преступника по камерам наблюдения и следам крови на балконах. За убийство Мантикову грозит до 15 лет тюрьмы.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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