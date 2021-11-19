В Уфе мужчина под действием наркотиков прыгал по балконам и убил пенсионерку

Как сообщает «КП — Уфа», в апреле 2021 года после употребления наркотиков и алкоголя 46-летний Ринат Мантиков начал испытывать галлюцинации. Его раздражал топот этажом выше, но вместо того, чтобы подняться по лестнице наверх, он спрыгнул со своего балкона на седьмом этаже на балкон соседей ниже. Мантиков проник в пустую квартиру и устроил там погром. После этого перепрыгнул на балкон пятого этажа соседнего дома. Там его увидела хозяйка и закричала. Неадекватный мужчина набросился на пенсионерку и убил ее, а после этого надел ее одежду и скрылся.