Скончалась впавшая в кому после отравления «незамерзайкой» студентка из Башкирии

Анастасия П., одна из студенток, отравившихся метанолом, который по неаккуратности перепутали с водкой на вечеринке в поселке Салмачи под Казанью, умерла в казанской больнице. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.
В ведомстве сообщили, что 16 Ноября 2021 года в Городскую клиническую больницу 7 города Казани поступило 13 человек с отравлением метанолом. На сегодняшний день большинство из поступивших в стабильном состоянии.
К сожалению, одну пациентку спасти не удалось несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени Министерства здравоохранения республики Татарстан и лично министра приносим свои соболезнования.Минздрав Татарстана
Вчера вечером у девушки остановилось сердце, врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.Mash-Iptash
15 ноября в Казани, а точнее в поселке Салмачи близ города на вечеринке в честь дня рождения компания студентов отравилась метанолом, ребята приобретали водку в пятилитровой канистре у дилера, с которым имели дело не в первый раз. Позже выяснилось, что дело не в качестве алкоголя, а в том, что ребята взяли из багажника канистру не с горячительным, а с незамерзайкой. Эту информацию опубликовал татарстанский следком.
В ту ночь Анастасии стало плохо одной из первых, девушку начало тошнить, защемило руку, пропала речь. Под утро приехали медики и госпитализировали её в тяжёлом состоянии. РЕН-ТВ сообщал, что у всех без исключения участников вечеринки в крови был обнаружен метанол. У пострадавших было выявлено примерно одинаковое содержание метанола около 0,4%, однако у Анастасии содержание опасного вещества в крови составляло 3,4%.
В минздраве республике Татарстан подтвердить или опровергнуть информацию пока не удалось.