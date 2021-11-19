Скончалась впавшая в кому после отравления «незамерзайкой» студентка из Башкирии

15 ноября в Казани, а точнее в поселке Салмачи близ города на вечеринке в честь дня рождения компания студентов отравилась метанолом, ребята приобретали водку в пятилитровой канистре у дилера, с которым имели дело не в первый раз. Позже выяснилось, что дело не в качестве алкоголя, а в том, что ребята взяли из багажника канистру не с горячительным, а с незамерзайкой. Эту информацию опубликовал татарстанский следком.