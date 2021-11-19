Объявившего голодовку в Уфе адвоката Фаила Якшигулова заключили под стражу

Сегодня, 19 ноября стало известно о том, что следствие предъявило обвинение 41-летнему адвокату Фаилу Якшигулову и еще двум гражданам, всех их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В пресс-службе следкома сообщают, что в 2019 году адвокат вместе со своим помощником, предложил матери своего подзащитного за взятку правоохранителю в размере 250 тысяч рублей изменить ее сыну меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Сообщается, что Якшигулов организовал встречу женщины с псевдоработником ФСБ, который может этому поспособствовать, однако в реальности он был механиком в стройфирме. Женщина согласилась на сделку, оплатила услугу, однако меру пресечения её сыну никто не изменил и осознав обман, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Следком Башкирии сообщает, что следователи уже завершают расследование, а о нарушениях адвоката уже проинформирована Адвокатская палата Башкирии и региональное министерство юстиции. При этом обвиняемые не признали вину в совершенном преступлении.
Изначально в отношении Якшигулова была избрана подписка и невыезде и надлежащем поведении, однако из-за неких нарушений меры пресечения, следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, суд удовлетворил его.