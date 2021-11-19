Объявившего голодовку в Уфе адвоката Фаила Якшигулова заключили под стражу

Сообщается, что Якшигулов организовал встречу женщины с псевдоработником ФСБ, который может этому поспособствовать, однако в реальности он был механиком в стройфирме. Женщина согласилась на сделку, оплатила услугу, однако меру пресечения её сыну никто не изменил и осознав обман, женщина обратилась в правоохранительные органы.