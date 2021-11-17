Кировский райсуд Уфы решил, что сторонники Навального должны полицейским полмиллиона

Сегодня Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск МВД по Башкирии к активистам Лилии Чанышевой, которая находится в СИЗО по подозрению в организации экстремистского сообщества, Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину. Суд постановил, что 529 тысяч рублей за сверхурочную работу сотрудников ведомства на несанкционированном митинге 23 января должны оплатить вышеуказанные активисты.
Напомним, 28 сентября МВД по Башкирии проиграло суд против Ольги Комлевой. Силовое ведомство хотело взыскать с женщины 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации за внеурочную работу на митинге 31 января. Однако сама Комлева на своей странице в социальной сети еще в сентябре сообщала не только о выигранном процессе, но и о том, что это лишь первый иск ведомства.