Кировский райсуд Уфы решил, что сторонники Навального должны полицейским полмиллиона

Напомним, 28 сентября МВД по Башкирии проиграло суд против Ольги Комлевой. Силовое ведомство хотело взыскать с женщины 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации за внеурочную работу на митинге 31 января. Однако сама Комлева на своей странице в социальной сети еще в сентябре сообщала не только о выигранном процессе, но и о том, что это лишь первый иск ведомства.