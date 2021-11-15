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Минеева: Индустрия франчайзинга во время пандемии получила помощь от властей

15 ноября 2021, 16:33
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С начала этого года более двух тысяч столичных компаний получат гранты и субсидии на сумму, превышающую 2 млрд рублей. При этом 25% из них возместят траты на осуществление бизнеса по франшизе. Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева рассказала, что поддержка этой сферы крайне важна.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, индустрия франчайзинга впервые за все время коронавирусной пандемии получила серьезную поддержку от властей, сообщает m24.ru. Минеева отметила, что участники индустрии не единожды обращались к ней по вопросам ликвидации проблемы с фейковыми франчайзи и упрощения льготного кредитования бизнеса в области франчайзинга. Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что этой индустрии поддержка будет оказываться и в дальнейшем.

Согласно статистике, траты на работу по франшизе в большинстве случаев возмещают учреждениям общественного питания (45%), салонам красоты (20%) и негосударственным дошкольным учреждениям (6%). Отмечается, что в этом году было одобрено 505 обращений за господдержкой, по которым в общей сложности планируется выплатить 470 млн рублей. А 169 компаниям возместят расходы на обучение персонала. Из них 11% занимаются разработкой программного обеспечения, а еще 8% составляют учреждения общей врачебной практики и научно-исследовательские организации. Итоговая сумма поддержки этим категориям вылилась в 38 млн рублей.

В свою очередь заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что оказание помощи малому и среднему бизнесу является одним из главных приоритетов для городских властей. А глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что наиболее востребованными видами выплат стали субсидии и гранты для экспортеров. В числе получателей последних — преимущественно компании — производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании, занимающиеся реализацией непродовольственных товаров.

Заведения общественного питания тоже часто обращались за господдержкой, и на эту сферу приходится до 14% субсидий. Также выплаты получают научно-исследовательские организации в области естественно-технических дисциплин для компенсации затрат на инжиниринг (42%). Самой же востребованной мерой поддержки была названа субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита, которую одобрили 391 компании на общую сумму 295 млн рублей.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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