Минеева: Индустрия франчайзинга во время пандемии получила помощь от властей

Согласно статистике, траты на работу по франшизе в большинстве случаев возмещают учреждениям общественного питания (45%), салонам красоты (20%) и негосударственным дошкольным учреждениям (6%). Отмечается, что в этом году было одобрено 505 обращений за господдержкой, по которым в общей сложности планируется выплатить 470 млн рублей. А 169 компаниям возместят расходы на обучение персонала. Из них 11% занимаются разработкой программного обеспечения, а еще 8% составляют учреждения общей врачебной практики и научно-исследовательские организации. Итоговая сумма поддержки этим категориям вылилась в 38 млн рублей.