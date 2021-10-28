Как централизация лабораторий в Башкирии повлияет на медперсонал и пациентов

— Нам ничего толком не объяснили, сколько лаборантов будут работать там, и есть ли у лаборантов из других больниц риск потерять работу. Как вообще будут набирать кадры в эти централизованные лаборатории, а главное — что будет с нами? Чем теперь мы будем заниматься, только лишь забором биоматериала? Есть ли вероятность, что с этой централизацией половину наших лаборантов могут попросить на выход? Знаете, в наше время не так-то просто найти новую работу, а ведь у нас всех семьи, дети, — сообщает сотрудник БСМП изданию «КП-Уфа».