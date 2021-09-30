В мире начинается новый глобальный энергетический кризис

Аналитики уверены, что это только начало глобального кризиса. В мире уже ощущается острая нехватка электроэнергии, падает выпуск автомобилей и электроники, в результате цены растут. Остроты ситуации добавляет еще и непреходящая пандемия коронавируса. И в этом контексте очередной глобальный кризис неизбежен, учитывая, что мир без углеводородов пока что непредставим.