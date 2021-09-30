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В мире начинается новый глобальный энергетический кризис

30 сентября 2021, 12:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Европа и Китай испытывают серьезные проблемы, связанные с дефицитом электроэнергии.

В Китае — энергетический кризис. Эксперты уверены в том, что причина — в подключении Пекина к «зеленой повестке». В Китае начались масштабные отключения электричества, людей просят не включать микроволновки и бойлеры. Начались перебои не только в работе заводов, электричества не хватает и городам.

Снижение энергопотребления обусловлено резкими скачками цен на уголь и газ, а также жесткими целями Пекина по сокращению вредных выбросов. Почти половина регионов Китая не достигла целевых показателей, поэтому в стране вынуждены ограничивать потребление энергии.

При этом проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. Тогда же начала работать новая система обмена квотами на эмиссии углерода — с помощью этой системы Пекин планирует сократить выбросы парниковых газов китайскими заводами и к 2060 году стать «углеродно нейтральным».

Аналитики уверены, что это только начало глобального кризиса. В мире уже ощущается острая нехватка электроэнергии, падает выпуск автомобилей и электроники, в результате цены растут. Остроты ситуации добавляет еще и непреходящая пандемия коронавируса. И в этом контексте очередной глобальный кризис неизбежен, учитывая, что мир без углеводородов пока что непредставим.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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