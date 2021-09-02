ВЭБ.РФ подписал соглашение о строительстве канатной дороги Россия-Китай

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и проектная компания «ЗЭД Девелопмент», которая выступает частью группы «Регион», заключили договоренность о совместном строительстве трансграничной пассажирской канатной дороги между Россией и Китаем. ВЭБ.РФ направит на реализацию данного проекта 2 миллиарда рублей.

Как сообщает vostokmedia.com, соглашение о сотрудничестве было заключено во время проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Планируется, что дорога будет идти через реку Амур по маршруту между городами Благовещенск и Хэйхэ. В рамках реализации проекта будет построена трансграничная пассажирская канатная дорога с пассажирским терминалом и торговым пространством. Данная инициатива будет воплощена в жизнь благодаря действию межправительственного соглашения между двумя государствами, вступившего в силу в 2015 году. Со стороны КНР застройщиком будет выступать компания «Цзиньлунган» (CRCC). Заместитель председателя госкорпорации, член правления Артем Довлатов рассказал, что в портфеле института развития ВЭБ.РФ такой необычный объект транспортной инфраструктуры, как канатная дорога, представлен в первый раз. Проект уже получил положительную оценку от ФАУ «Главгосэкспертиза России». Он также отметил, что строительные работы уже успешно стартовали. Зампредседателя заявил, что путь из нашей страны в Китай после запуска канатной дороги будет занимать всего 3 минуты. Канатная дорога будет достроена и запущена в эксплуатацию в I квартале 2023 года. Прогнозируется, что годовой пассажирский поток за первый год службы дороги должен составить более 1 миллиона человек. Руководитель проекта, вице-президент группы компаний «Регион» Валерия Репкова подчеркнула, что речь идет о высокотехнологичном международном проекте, который не имеет аналогов в мире и станет настоящей визитной карточкой Дальнего Востока. Она считает, что воплощение в жизнь данного проекта стимулирует развитие туризма в ДФО, поможет формированию новых социально-экономических связей в пограничной области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter