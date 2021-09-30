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Стали известны личности жестоко убитых студенток из Башкирии в городе Гай

30 сентября 2021, 07:13
Фото: vk.com
Одной из девушек не было и 18 лет.

Стало известно, что убитыми девочками из города Гай Оренбургской области стали 18-летняя Адиля К., 19-летняя Зульфия С. и 17-летняя Айгиза У.

Также информацию, что погибшие студентки медколледжа были уроженками Башкирии, подтвердила и уполномоченная по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова. Между тем, руководство самого колледжа предоставить комментарий отказалось.

Отметим, что онлайн в социальных сетях девушки были за несколько часов до того, как жильцы дома сообщили о пожаре в квартире, где проживали погибшие.

Ранее мы писали, что тела двух девушек с колото-резанными ранами были обнаружены в самой квартире, а тело третьей было обнаружено рядом с подъездом — девушка попыталась сбежать от преступника. Убийцу до сих пор ищут.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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