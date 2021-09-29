Ватутин заявил об отсутствии договоренностей о работе Итудиса в сборной Греции

«Не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про сборную Греции только в русском переводе отечественных СМИ. Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетания слов «выбор тренера — соглашение с тренером — согласие ЦСКА на совмещение». На данный момент никаких договоренностей с нашим клубом о работе Димитриса в сборной Греции не существует», — приводит "Советский спорт" слова Андрея Ватутина со ссылкой на ТАСС.