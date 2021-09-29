В Уфе руководителя проекта предприятия «УЗЭМИК» поймали на коммерческом подкупе

Стало известно, что бывший ведущий инженер по технадзору за строительством проекта на предприятие «УЗЭМИК» в 2019 году потребовал у подрядчика выплачивать ему 5% от суммы подписанных актов, в противном случае представителя строительной фирмы ждут неприятности при сдаче объектов. Так, поддавшись на угрозы со стороны сотрудника УЗЭМИКа, подрядчик согласился с данными условиями и, как сообщает СК Башкирии, в период с 2019 по 2020 года «подарил» ведущему инженеру «Ладу Ларгус», бытовую технику, топливную карту на 260 тысяч рублей, стройматериалы и само собой в дар было отдано более 1,4 миллиона рублей.