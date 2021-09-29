В Уфе пройдет первый международный форум алкогольной индустрии

Главной темой обсуждения станут тенденции и возможности развития рынка алкогольной продукции в существующих экономических и законодательных условиях. В обсуждении примут участие представители органов власти и бизнес-сообщества, а также руководители отраслевых союзов. Все участники предстоящей дискуссии сходятся в том, что выработка консолидированной позиции по приоритетным задачам обеспечит отрасли стабильный рост.