В Челябинской области грузовой поезд наехал на легковую машину

Как сообщает fedpress.ru, необычное ЧП произошло на перегоне Синеглазово. Хотя машинист локомотива применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
Находившиеся в автомобиле два человека получили травмы и были госпитализированы.
Сейчас транспортная прокуратура выясняет, как машина оказалась на путях в не предназначенном для переезда железной дороги месте. Также будет дана оценка действиям бригады поезда.
Уже известно, что водителя легкового автомобиля привлекут к ответственности в связи с нарушением ПДД и порчей инфраструктуры и имущества железной дороги. У тому же он работал в качестве таксиста, не имея соответствующего разрешения.