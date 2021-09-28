В Башкирии откровенная просьба внучки может отправить родного деда в тюрьму на 20 лет

Говорить о педофилии и любых смежных с ней деяниях нелегко. Писать о ней еще сложнее, учитывая тот факт, что необходимо соблюдать нейтралитет и не занимать позицию какой-либо стороны. В сентябре в одном из межрайонных судов Башкирии началось рассмотрение уголовного дела в отношении дедушки, который якобы совершал противоправные действия в отношении собственной внучки. Добавляет делу огня и то, что совершил он некие действия в отношении внучки якобы по её же просьбе.
Неоднозначное дело, которое по всем законам логики должно стать громким, содержит в себе немало тайн и загадок. Пожилой мужчина вот уже полгода находится в следственном изоляторе по обвинению в том, что по просьбе своей 6-летней внучки показал ей свой половой орган. Грозит ему по такому обвинению до 20 лет лишения свободы.
Мама девочки, невестка обвиняемого, изначально обвиняла родственника и в развратных действиях сексуального характера, и в мастурбации перед ребенком, и в психологическом насилии в отношении девочки. Однако сейчас в фабуле обвинения содержится лишь обвинение — в демонстрации полового органа. Но и оно, как уже было сказано, способно отправить пожилого мужчину за решетку на два десятилетия. Стоит ли напоминать о том, как относятся к людям, совершившим преступления против детей на сексуальной почве, в местах лишения свободы?
Mkset изучил неоднозначную историю и пообщался с каждой из сторон, включая адвоката обвиняемого Александра Войцеха.
Жена обвиняемого в преступлении против собственной внучки Ильмира (здесь и далее все имена изменены — прим.ред.), по ее же словам, до сих пор не может оправиться от случившегося. Женщина рассказывает, что её муж Ильшат всю жизнь работал телемастером, его знает весь город.
Ильмира прожила с Ильшатом 33 года, вырастила двоих детей, сына и дочь. Муж её не пьет и не курит, занимается либо работой, либо огородом, в свободное время может почитать газету, может посмотреть концерт татарской эстрады по телевизору. Ильмира говорит, что Ильшат и разговаривал по большей части на татарском языке, и уточняет она это не просто так.
— Мужа знает весь город, у многих он был дома, на детей даже не смотрел никогда, никто его не боялся и ему доверяли все. Муж мой молчун, разговаривает мало и по делу, он и защитить себя толком не может, потому что по природе своей неразговорчивый. Тем более говорит он в основном на татарском, не знаю, как уж он знакомился с делом и со всеми этими словами юридическими, которые не каждый русский человек поймет, сами представляете, какие там слова встречаются, он наверняка некоторые и видел впервые, — сбивчиво рассказывает Ильмира, сдерживая слезы.
— Мама девочки развелась с моим сыном в 2017 году, — признается Ильмира. — Сына тогда посадили по делу об участии в «Хизб ут-Тахрир» (деятельность террористической организации запрещена на территории Российской Федерации — прим.ред.). Он и сейчас не признает свою вину, дошел до Европейского суда по правам человека, который за это время даже успел выплатить ему компенсацию за незаконное содержание под стражей.
Уточнение про дело сына Ильмиры здесь не просто так. Адвокат Ильшата Александр Войцех на своей странице в соцсети уточняет, что «судьей в процессе является бывший прокурор, поддерживающий гособвинение по делу Уфимской двадцатки, Латыпова». Она и вынесла сыну Ильшата и Ильмиры приговор — 14 лет лишения свободы, которые он сейчас отбывает в колонии в Тверской области.
Со слов Ильмиры, незадолго до этой истории они с мужем собирались ехать в деревню, но мама ребенка скорректировала их планы и привезла девочку погостить. Дело было в мае, у семьи ворох дел в огороде — нужно перепахать участок. Бабушка с дедом женщине не отказали.
Как говорит бабушка, её внучка очень активная девочка, которой постоянно нужно внимание и присмотр. Пока муж работал на огороде, Ильмира занималась с девочкой. По словам Ильмиры, работал муж там тяжело, затем приходил домой и сразу ложился спать. Причем ложился на диване, в гостиной, а внучка спала вместе с бабушкой. Ильмира уверена, что дед попросту не мог даже оказаться наедине с девочкой, не говоря о тех действиях, которые ему вменяют. Женщина уверяет, что все время находилась рядом с непоседливой малышкой. Тогда как версия следствия гласит, что дед демонстрировал себя внучке на протяжении всех 11 дней, что девочка провела у дедушки с бабушкой в гостях.
Со слов бабушки Ильмиры, по версии следствия, внучку интересовало, каким образом мальчики справляют малую нужду, поэтому она и попросила деда продемонстрировать половой орган. Ильмира уверена, что её скромный супруг никогда бы не отреагировал на подобную странную просьбу согласием.
— За все время, пока дети наши росли, мой муж никогда даже в трико по дому не ходил, только в легких рабочих брюках. А следствию внучка рассказывает, что муж мой в шортиках был! Не ходит Ильшат ни в каких шортах. И экспертиза у него никакой склонности к педофилии не выявила, — сетует Ильмира.
Сквозь слезы женщина причитает, что никак не понимает, как можно было озвучить такие обвинения и написать заявление в полицию спустя восемь месяцев после каникул внучки. По её словам, даже местный участковый был шокирован, когда узнал, с чем столкнулась семья.
Сама же девочка, как добавила напоследок бабушка, говорила деду — «Тебя, дед, надо отправить туда же, где твой сын».
Адвокат обвиняемого Александр Войцех полагает, что подобные дела не должны быть скрыты от общественности ввиду крайней неоднозначности историй. Войцех прокомментировал Mkset сложившуюся ситуацию.
Уголовное дело возбуждено на основании одних только показаний 6-летнего ребенка. Ни одного очевидца, кроме бабушки, которая отрицает факт развратных действий, нет. Признаков педофилии у пожилого человека не установлено. Это работящая семья. Вырастили двоих детей. Старик всю жизнь работает электромонтажником. На морозе ставил столбы во многих районах Башкирии. Александр Войцех, адвокат
Александр Войцех полагает, что реальной причиной подачи заявления стала жалоба Ильмиры в орган опеки и прокуратуру на условия проживания их внучки. По словам Войцеха, бывшая сноха на тот момент полгода как потеряла работу, жила с сожителем, на ней часто видели синяки, кроме того, внучка жаловалась бабушке на то, что мама с сожителем пьют, дерутся, не ухаживают за ней. Адвокат не исключает и того, что всё перечисленное могло быть фантазиями ребенка, но обеспокоенная бабушка решила обратиться в госорганы для проверки социально-бытовых условий проживания девочки.
Изначально в заявлении снохи было указано множество развратных действий, в том числе насильственные, которые якобы совершал дед с ребенком. Однако в обвинении осталось только демонстрация полового органа. Считаю, что пожилого человека несправедливо оговорили, кроме того, виновность в совершении столь тяжкого преступления должна быть надлежаще доказана. Нельзя сажать человека в тюрьму только за то, что на него показал пальцем внушаемый ребенок.Александр Войцех, адвокат
По статистике сексуальных преступлений против несовершеннолетних за 2020 год, в Башкирии в два раза увеличилось количество преступлений сексуального характера в отношении детей.
В феврале 2021 года тогда еще детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова озвучивала доклад, что за 2020 год было выявлено 521 преступление сексуального характера в отношении малолетних детей до 14 лет. Из них 504 случая в отношении девочек и 17 в отношении мальчиков. При этом в 2019 году таких преступлений было значительно меньше — 316.
Всего в прошлом году было совершено 828 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против 435 в 2019, таким образом, количество подобных преступлений выросло в два раза. Судя по статистическим данным, несовершеннолетних чаще всего совращали знакомые или же родственники. В 334 случаях это были члены их семей, в 33 случаях — родители, а в 279 — знакомые детей.
Однако неизвестно, какое количество дел может содержать в себе ложные обвинения в преступлениях против половой неприкосновенности. Напомним громкую историю последних месяцев - в Башкирии дочери оговорили своего отца, о чем сами и рассказали в эфире Первого канала. По словам девочек, отец временами избивал мать, а обвинением в изнасиловании они хотели только проучить папу, думали, что его некоторое время подержат в камере и выпустят. Но дать обратный ход делу у семьи не получилось. На последнем заседании суда мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Mkset обратился за комментарием по ситуации и к маме ребенка, которая изначально обвиняла дедушку и в других преступлениях против внучки. Мама девочки звонку корреспондента не обрадовалась. Женщина стала уточнять, откуда в распоряжении редакции появилась эта история. В ответ на предложение рассказать свое видение ситуации мама сообщила, что сейчас она не готова комментировать данную историю СМИ.