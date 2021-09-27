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В Башкирии на этой неделе ожидаются заморозки до минус шести градусов

27 сентября 2021, 04:50
Фото: 1mediainvest.ru
Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Завтра, 28 сентября, в Башкирии начнутся заморозки до -6 градусов, также в некоторых районах ожидается дождь со снегом, а на дорогах горных и восточных районах образуется гололедица. Днем столбик термометра будет показывать +5…+10 градусов.

В среду, 29 сентября, погода существенно не изменится: все те же заморозки, однако день пройдут преимущественно без осадков.

Ранее мы писали, что действует предупреждение МЧС об ухудшении погодных условий. В частности, ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, а также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-5°.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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