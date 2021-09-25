Уфимских школьников переведут на дистанционное обучение

Стало известно, что в связи с высоким уровнем заболеваемости с признаками ОРВИ и COVID-19 51 школа в Уфе будет переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщила мэрия города. Известно, что «удаленка» начнется с 27 сентября и только для учеников 5 — 10 классов. Известно, что продлится она две недели.
— Данное решение принято городским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции по рекомендации управления Роспотребнадзора РБ, — сообщает администрация города.
Отмечается, что если ситуация с коронавирусом стабилизируется, то школьники смогут вернутся к привычному формату обучения.
Напомним, что в Башкирии на «удаленку» переведено уже больше 23,5 тысяч школьников. С 23 сентября на дистанционное обучение перешли ученики 5-8 и 10 классов в 12 районах Башкирии, где заметен рост заболевших коронавирусом среди детей, а уже 25 сентября стало известно, что ученики тех же классов, но города Кумертау также переводятся на двухнедельный дистант. По данным Министра образования Башкирии, в республике COVID-19 заражено около 300 преподавателей.