Уфимских школьников переведут на дистанционное обучение

Напомним, что в Башкирии на «удаленку» переведено уже больше 23,5 тысяч школьников. С 23 сентября на дистанционное обучение перешли ученики 5-8 и 10 классов в 12 районах Башкирии, где заметен рост заболевших коронавирусом среди детей, а уже 25 сентября стало известно, что ученики тех же классов, но города Кумертау также переводятся на двухнедельный дистант. По данным Министра образования Башкирии, в республике COVID-19 заражено около 300 преподавателей.