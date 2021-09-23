Новым детским омбудсменом в Башкирии назначена экс-глава Общественной палаты

Сегодня стало известно, что на должность уполномоченного по правам ребенка в Башкирии была назначена Ольга Панчихина. Известно, что ее кандидатуру изначально внес глава Башкирии Радий Хабиров, а депутаты Госсобрания поддержали ее большинством голосов.