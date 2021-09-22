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В Стерлитамаке людей с температурой держали в тесном боксе без еды и воды шесть часов

22 сентября 2021, 04:36
Фото: 1mediainvest
Там они в изоляции от пациентов без температуры ожидали приема врача.

Обращение с таким заявлением одна из пациенток поликлиники разместила на странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова. Как рассказала женщина в своем сообщении, в Стерлитамаке, в поликлинике №2, пациентов, которые пришли к врачу с высокой температурой и признаками ОРВИ, направляли в небольшой (20 квадратных метров) бокс.

По словам пациентки в маленьком помещении одновременно оказались около 50 людей. По словам гражданки в этом боксе у приболевших жителей Стерлитамака не было даже возможности присесть.

На этом претензии жительницы Стерлитамака не закончились, по словам женщины она пришла в медучреждение к 8 часам утра, а на прием к доктору попала лишь после обеда, в 15 часов. Отсюда собственно и цифра – 6 часов.

В комментариях многие согласились с автором и подтвердили, что ожидать приема врача приходится часами. Кто-то парировал тем, что врача при признаках ОРВИ стоит вызывать на дом. Люди соглашались и с этим, но уточняли, что вызвать врача на дом у них не получилось и визит в поликлинику был действительно вынужденной мерой.

Интересно заметить, что недовольство в комментариях заметил Тагир Гизатуллин, официальный представитель Министерства здравоохранения Башкирии. Гизатуллин заявил, что все сообщения были приняты в работу и в ближайшее время будут рассмотрены. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Минздрава региона, однако получить оперативный комментарий по данной ситуации не удалось.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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