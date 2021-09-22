В Стерлитамаке людей с температурой держали в тесном боксе без еды и воды шесть часов

В комментариях многие согласились с автором и подтвердили, что ожидать приема врача приходится часами. Кто-то парировал тем, что врача при признаках ОРВИ стоит вызывать на дом. Люди соглашались и с этим, но уточняли, что вызвать врача на дом у них не получилось и визит в поликлинику был действительно вынужденной мерой.