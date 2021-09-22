Санкт-Петербург почти готов к проведению финала Лиги чемпионов

Прекрасный стадион, которому несильно нужно адаптироваться к финалу. Он на высоком уровне и уже почти готов. Матч - это событие одного субботнего вечера. Но город будет жить этим финалом. Будет около 35 тысяч болельщиков команд-финалистов. В городе будет площадка - фестиваль финала. Не сомневаюсь, что интерес к финалу будет большим у европейских болельщиков», - приводит слова Гайера «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.