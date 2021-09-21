В Башкирии на карантин отправили 1825 детей из-за контактов с больными коронавирусом

В настоящее время на карантине в Башкирии находятся 1825 детей из-за контакта или нахождения в одном помещении с больными коронавирусом. Речь идет как о школах, так и о дошкольных заведениях, где были подтверждены факты заражения. Об этом сообщил руководитель Минздрава РБ Максим Забелин.