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В Башкирии озвучены новые решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

21 сентября 2021, 11:29
Фото: 1mediainvest
В основном они касаются вакцинации от коронавируса и её темпов.

Вчера, 20 сентября в Уфе прошло и заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом и недопущению дальнейшего распространения новой инфекции на территории Башкирии. Наращивание темпов вакцинации стало лейтмотивом заседания.

Радий Хабиров заявил, что в республике необходимо вакцинировать от коронавируса 2 миллиона и 480 тысяч граждан. Именно такой показатель необходим для того, чтобы остановить дальнейший рост случаев заболевания.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о темпах вакцинации. Так с начала прививочной кампании в Башкирию было направлено 1 656 508 доз вакцины. По данным на 20 сентября в регионе первым компонентом вакцины привились 1 251 730 человек, полностью завершили вакцинацию 1 138 538 человек. Министр подчеркнул, что в отстающих по темпам вакцинации находится башкирское Зауралье, а также районы на западе и на юге Башкирии.

Достаточно позитивное известие озвучил Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии. По его данным в Башкирии от коронавируса вакцинировали 84% педагогов школ. Но показатели разнятся по районам и колеблются в диапазоне от половины до абсолютного количества, то есть от 50 % до 100%.

Также Хажин сообщил, что еще трудно говорить о максимальной защищенности учителей, ввиду того, что министерство настораживает рост заболеваний ОРВИ среди учащихся.

Выслушав министра образования и науки Башкирии Радий Хабиров поручил усилить меры профилактики в учебных заведениях, а также строго контролировать соблюдение социальной дистанции и санитарных норм.

В контексте обсуждения ситуации с пандемией напомним о том, что на прошедших выходных, 18 сентября городскую больницу №2 в Стерлитамаке перепрофилировали в ковид-госпиталь. Это уже происходило в апреле 2020 года, но в феврале 2021 больница стала рабтать в обычном режиме. Тогда в городе открыли филиал республиканского клинического инфекционного центра. 18 сентября учреждение здравоохранения в очередной раз перепрофилировали под борьбу с коронавирусом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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