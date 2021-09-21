Вирусолог отметил повышение смертности от COVID-19 в России за последнее время

Ученый подчеркнул, что такие высокие показатели за время пандемии — 3,5% — фиксируются впервые. Эксперт также прокомментировал постоянно появляющиеся прогнозы о начале третьей волны коронавируса. Как пишет NEWS.ru, Альштейн считает, что несмотря на то, что многие ждут всплеска заболеваемости и начала третьей волны, сейчас ситуация с количеством заболевших несильно отличается. В стране ежедневно заболевают коронавирусной инфекцией 18-20 тысяч граждан. Даже если серьезного ежедневного прироста заболевших пока не наблюдается, такая цифра для нашей страны — достаточно серьезная. Но самое печальное то, что ежедневно в России около 800 больных умирает от последствий COVID-19. Показатели летальности за последние 2 месяца значительно увеличились и теперь составляют около 3,5%. За все время пандемии таких цифр не наблюдалось.