mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Роспотребнадзора заявила о четвертой волне коронавируса в Башкирии

20 сентября 2021, 07:43
Фото: 1mediainvest.ru
Анна Казак пояснила эпидемиологическую обстановку на еженедельном совещании с Радием Хабировым.

— Да, она [четвертая волна коронавируса] ожидается в нашей республике. Мы это видим после активной миграции людей, возвращения на рабочие места и детей в детские коллективы. Сейчас болеют дети до 14 лет и люди старше 65 лет. Проценты внушительные — до 81,8 на 100 тысяч населения. Это воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, — заявила Анна Казак.

Однако глава Роспотребнадзора РБ добавила, что «коэффициенты позволяют проводить мероприятия от 500 до 1000 человек». Окончательные решения будут приняты на антиковидном штабе 20 сентября.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48